Sivas haberleri | Slavia Prag kafilesi Sivas'a geldi Spor Haberleri Sivas spor haberi: - Slavia Prag kafilesi Sivas'a geldi UEFA Avrupa Konferans Ligi grup maçlarının ilk haftasında 8 Eylül Perşembe günü DG Sivasspor ile karşılaşacak Çekya temsilcisi Slavia Prag, Sivas'a geldi. - Slavia Prag kafilesi Sivas'a geldi SİVAS - UEFA Avrupa Konferans Ligi grup maçlarının ilk haftasında 8 Eylül Perşembe günü DG Sivasspor ile karşılaşacak Çekya temsilcisi Slavia Prag, Sivas'a geldi. UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında Sivasspor ile karşılaşacak olan Slavia Prag, özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na ulaştı. Kafiledekiler, pasaport işlemlerinin ardından kendilerini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak kamp yapacağı otele geçti. Slavia Prag, Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın akşam müsabakanın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Spor Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep UEFA Avrupa Konferans Ligi Slavia Prag Sivasspor Sivas Spor Güncel Haberler

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