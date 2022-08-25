Sivas spor haberi | Sivassporlu taraftarlar Malmö maçına yoğun ilgi gösteriyor Spor Haberleri Sivas haberler... DG Sivassporlu taraftarlar, Malmö maçına yoğun ilgi gösteriyor. DG Sivassporlu taraftarlar, Malmö maçına yoğun ilgi gösteriyor. UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanşında evinde İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak olan Sivasspor'da taraftarlar maça yoğun ilgi gösteriyor. Maç öncesi stat çevresinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar erkenden tribünleri doldurmaya başladı. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç öncesi tribünlerin büyük kısmını doldurarak, sahada ısınma yapan takımlarına destek tezahüratlarında bulundular. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Sivasspor Malmö Spor Haberler

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