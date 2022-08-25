Sivas spor haberi | Sivassporlu taraftarlar Malmö maçına yoğun ilgi gösteriyor
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Sivas haberler... DG Sivassporlu taraftarlar, Malmö maçına yoğun ilgi gösteriyor.
DG Sivassporlu taraftarlar, Malmö maçına yoğun ilgi gösteriyor.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanşında evinde İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak olan Sivasspor'da taraftarlar maça yoğun ilgi gösteriyor. Maç öncesi stat çevresinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar erkenden tribünleri doldurmaya başladı.
Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç öncesi tribünlerin büyük kısmını doldurarak, sahada ısınma yapan takımlarına destek tezahüratlarında bulundular. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor