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Sivas gündem haberleri | Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

Sivas gündem haberleri | Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

Sivas haberler... Türkiye'yi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek DG Sivasspor'un muhtemel rakibi yarın belli olacak.

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Türkiye'yi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek DG Sivasspor'un muhtemel rakibi yarın belli olacak.

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde saat 14.00'te düzenlenecek kura çekiminde belli olacak.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor, Avrupa arenasında yoluna, UEFA Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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