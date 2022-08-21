Sivas spor haberi: Sivasspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor ile sahasında karşılaşacak Spor Haberleri Edinilen Sivas haberine göre Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.15'te başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Ligde geride kalan 2 haftada Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalan, Adana Demirspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, 3 puan hasretine Alanyaspor karşısında son vermek istiyor. Kırmızı-beyazlı ekipte, Corendon Alanyaspor maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek. Spor Kaynak: AA / Serhat Zafer Aytemiz Alanyaspor Sivasspor Sivas Spor Haberler

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