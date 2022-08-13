Haber : Sivas spor haberi | Sivasspor, ligde ilk yenilgisini aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas spor haberi | Sivasspor, ligde ilk yenilgisini aldı

 - Güncelleme:
Sivas spor haberi | Sivasspor, ligde ilk yenilgisini aldı

Sivas haberi: Adana Demirspor ile Süper Lig'de 2. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki ilk mağlubiyetini elde etti.

Adana Demirspor ile Süper Lig'de 2. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki ilk mağlubiyetini elde etti.

Sivasspor, Adana Demirspor mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 2. maçını oynadı. Sahadan 3-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 1. yenilgisini elde etti. Yiğidolar, ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalmıştı.

Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 2 mücadelede 1 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor Sivasspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title