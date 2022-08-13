Sivas spor haberi | Sivasspor, ligde ilk yenilgisini aldı Sivas haberi: Adana Demirspor ile Süper Lig'de 2. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki ilk mağlubiyetini elde etti. Adana Demirspor ile Süper Lig'de 2. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki ilk mağlubiyetini elde etti. Sivasspor, Adana Demirspor mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 2. maçını oynadı. Sahadan 3-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 1. yenilgisini elde etti. Yiğidolar, ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalmıştı. Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 2 mücadelede 1 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / Spor Adana Demirspor Sivasspor Spor Haberler

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