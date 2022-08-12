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Sivas spor haberi: Sivasspor'da tek hedef galibiyet

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Sivas spor haberi: Sivasspor'da tek hedef galibiyet

Sivas spor haberi | DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak.

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Sivasspor, yarın saat 21.45'te Adana Demirspor'a konuk olacak. Ligde geçen hafta 1 beraberlik alan Sivas ekibi aldığı 1 puanla 10. sırada yer alıyor. Ev sahibi Adana Demirspor ise ilk hafta aldığı 3 puanla 4. sırada bulunuyor. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor Sivasspor Sivas Spor Haberler

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