Sivas haber! Sivasspor'da Malmö maçı hazırlıkları başladı
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Sivas spor haberi | Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İsveç temsilcisi Malmö ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İsveç temsilcisi Malmö ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Ardından geniş alanda pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.
Ligde dün oynanan Corendon Alanyaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmana kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi Dia Saba da katıldı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Demir Grup Sivasspor ile Malmö, 25 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
Mücadelede Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic görev yapacak.