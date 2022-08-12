Sivas spor haberi... Sivasspor'da, Adana Demirspor maçı öncesi 1 eksik Sivas bölgesinden gelen habere göre Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak olan Sivasspor'da bu müsabaka öncesi 1 eksik futbolcu bulunuyor. Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak olan Sivasspor'da bu müsabaka öncesi 1 eksik futbolcu bulunuyor. Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 1 eksik futbolcu yer alıyor. Sivasspor'da sakatlığı bulunan Kaptan Hakan Arslan Adana ekibi karşısında oynayamayacak. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / Spor Adana Demirspor Sivasspor Adana Spor Haberler

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