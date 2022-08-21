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Sivas haber... Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivas haber... Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Sivas haberlerine göre Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman bir saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.

Demir Grup Sivasspor ile Corendon Alanyaspor yarın saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor

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