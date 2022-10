Sivas spor haberi | Sivas'ta Off Road araçları sergisine yoğun ilgi

Sivas spor haberi... - Sivas'ta Off Road araçları sergisine yoğun ilgi Sivas Belediyesi ve Sivas Off Road Kulübü iş birliğinde yarın düzenlenecek Off Road Oyunları öncesi Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen araç sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.