Sivas spor haberi: Malmö-Demir Grup Sivasspor maçının bilet fiyatları belirlendi Edinilen Sivas haberine göre UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsveç temsilcisi Malmö ile Demir Grup Sivasspor arasında 18 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları belirlendi. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsveç temsilcisi Malmö ile Demir Grup Sivasspor arasında 18 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları belirlendi. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Yeni Malmö Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı takip etmek isteyen Sivasspor taraftarları, stadyuma E kapısından giriş yapacak. Taraftarlar 17, 18 ve 19. bloklardan karşılaşmayı izleyebilecek. Malmö-Demir Grup Sivasspor maçının bilet fiyatı ise 20 avro olarak belirlendi. Spor AA / Serhat Zafer Sivasspor Malmö Spor Haberler

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