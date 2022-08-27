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Sivas spor haberi: Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Sivas spor haberi: Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivas haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Ümraniye'de bulunan BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenman, hücum çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi. Basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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