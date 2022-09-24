Sivas spor haberi: Afyonspor, Sivas Belediyespor maçı için kentten ayrıldı Spor Haberleri Sivas haberler: TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yarın oynayacağı Sivas Belediyespor maçı için kentten ayrıldı. TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yarın oynayacağı Sivas Belediyespor maçı için kentten ayrıldı. Mor beyazlı 21 kişiden oluşan futbolcu kafilesi ve teknik heyetle birlikte kentte ayrıldı. 3 puan parolası ile sahaya çıkacak Afyonspor'da hesaplar sahadan galip ayrılıp ligde üst sıralara tırmanmak üzerine yapılıyor. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Sivas Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Sivas spor haberi: Afyonspor, Sivas Belediyespor maçı için kentten ayrıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.