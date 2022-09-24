Sivas spor haberi: Afyonspor, Sivas Belediyespor maçı için kentten ayrıldı
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Sivas haberler: TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yarın oynayacağı Sivas Belediyespor maçı için kentten ayrıldı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yarın oynayacağı Sivas Belediyespor maçı için kentten ayrıldı.
Mor beyazlı 21 kişiden oluşan futbolcu kafilesi ve teknik heyetle birlikte kentte ayrıldı. 3 puan parolası ile sahaya çıkacak Afyonspor'da hesaplar sahadan galip ayrılıp ligde üst sıralara tırmanmak üzerine yapılıyor. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor