Sivas spor: Fenerbahçe ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu - Haberler

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Sivas spor: Fenerbahçe ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu

Sivas spor: Fenerbahçe ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu

Edinilen Sivas gelişmesine göre Sivasspor ile 3'üncü eleme turunda rakibini yenmesi durumunda Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off'undaki muhtemel rakipleri belli oldu.

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Sivasspor ile 3'üncü eleme turunda rakibini yenmesi durumunda Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off'undaki muhtemel rakipleri belli oldu. UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine göre Sivasspor, Malmö - Diddeleng eşleşmesinin galibiyle, Fenerbahçe ise Slovacko'yu elemesi durumunda Austria Wien ile karşılaşacak.

Play-off turunda karşılaşmalar, 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacakken ilk maçlar deplasmanda oynanacak. Tur atlayan ekipler UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacakken elenen ekipler UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında yoluna devam edecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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