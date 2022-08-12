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Sivas spor: Adana Demirspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Sivas spor: Adana Demirspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivas bölgesinden gelen habere göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenmana, 23 Yaş Altı Milli Takımı'nda bulunan Tayyip Talha Sanuç ve İsmail Çokçalış katılmadı.

AA / Eren Bozkurt - Spor

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