Sivas, Voleybolda Türkiye Finallerinde!

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) kapsamında düzenlenen Voleybol 2. Etap 2. Grup Yarı Final maçlarında birinci olan Sivas Şehit Adnan Saka Ortaokulu erkek voleybol takımı, Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

Kırşehir'de 8-10 Ağustos'ta düzenlenen turnuvada Sivas'ı temsil eden Şehit Adnan Saka Ortaokulu, Ankara ve Osmaniye takımlarını mağlup ederek 26-31 Ağustos'ta İzmir'de yapılacak Türkiye finallerine katılacak.

Okul müdürü Aydın Yılmaz, AA muhabirine, okullarının büyük başarıya imza atığını belirterek, "İzmir'de yapılacak Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan takımımız, göstermiş olduğu üstün performans ve mücadele azmiyle Sivas'ı en güzel şekilde temsil etmiştir. Sporcularımızı, antrenörümüz Mehmet Sarıtaş, beden eğitimi öğretmeni Tahir Demir ve emeği herkesi tebrik ediyorum." dedi.