Sivas Kongresi'nin 104. yılı anısına Yıldız Dağı'na tırmanış yapıldı

Sivas'ta 42 sporcu, Sivas Kongresi'nin 104'üncü yılı anısına Yıldız Dağı'na tırmanış yaptı. Sporcular dağın zirvesinde saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.

Sivas Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde dağcılar Yıldız Dağı'na zirvesine ulaştı. Sivas Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilciliğine bağlı kulüpler tarafından düzenlenen geleneksel 11'nci Yıldız Dağı Tırmanışı; 42 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. 2635 rakımlı zirveye yaklaşık 6 saatte ulaşan sporcular, dağın zirvesinde saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.

Tırmanış faaliyeti ile ilgili bilgi veren TDF Sivas İl Temsilcisi Ahmet Hasdemir, katılan sporculara ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bu tırmanışı geleneksel hale getirdik. Bugün 11'ncisini yapıyoruz. 42 sporcu bu faaliyete iştirak etti" dedi.

SİVDAK Başkanı Mehmet Baysal ise kulüp olarak 25 sporcu ile katıldıklarını ifade ederek, sporcularının da bu şuurla zirveye çıktıklarını söyledi. - SİVAS