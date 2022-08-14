Sivas haberleri... Süper Lig'deki 2 maçta bir puan alabilen Sivasspor, yeni sezona kötü başladı Sivas haber... Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0'lık skorla mağlup olan Demir Grup Sivasspor, sezonun ikinci haftasında da umduğunu bulamadı. Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0'lık skorla mağlup olan Demir Grup Sivasspor, sezonun ikinci haftasında da umduğunu bulamadı. Ligin ilk haftasında evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak hanesine bir puan yazdıran Sivasspor, ikinci haftadaki Adana deplasmanından ise puansız döndü. Adana Demirspor'a Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Akintola'nın golleriyle 3-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon ilk yenilgisini aldı. Sezonun ilk 2 haftasında bir gol atabilen Sivasspor, kalesinde 4 gol gördü. Geçen sezona da kötü başlamıştı Demir Grup Sivasspor, geçen sezona da kötü başlangıç yapmıştı. Ligde 2021-2022 sezonun ilk 2 maçından mağlup ayrılan Sivasspor, sonraki 3 maçı beraberlikle tamamladı. Söz konusu sezonun ilk 5 maçında 3 puan alabilen Sivasspor, ilk galibiyetini 6. haftada Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek elde etmişti. Spor AA / Göksel Cüneyt İğde Adana Demirspor Sivasspor Adana Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Sivas haberleri... Süper Lig'deki 2 maçta bir puan alabilen Sivasspor, yeni sezona kötü başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.