Sivas haberleri | Sivasspor'un yeni transferi Dia Saba stadyumda taraftarı selamladı Spor Haberleri Edinilen Sivas gelişmesine göre DG Sivasspor'un yeni transferi Dia Saba, Alanyaspor maçı öncesi stadyumda taraftarı selamladı. DG Sivasspor'un yeni transferi Dia Saba, Alanyaspor maçı öncesi stadyumda taraftarı selamladı. Bir süredir Birleşik Arap Emirleri Pro Ligi'nde Al-Nasr forması giyen orta saha oyuncusu Dia Saba'yı kadrosuna katmak isteyen Yiğidolar, transferde mutlu sona ulaştı. Kırmızı-beyazlı kulüp Saba ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurmuştu. İsrailli oyuncu Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumuna gelerek Sivasspor-Alanyaspor maçı öncesi taraftarı selamladı. Taraftarlar ise Saba'yı alkışladı. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Aytemiz Alanyaspor Sivasspor Sivas Spor Haberler

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