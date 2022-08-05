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Sivas haberleri | Sivasspor'un Süper Lig'de konuğu Gaziantep

Sivas haberleri | Sivasspor'un Süper Lig'de konuğu Gaziantep

Sivas spor haberine göre Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.

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Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.15'te başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Takımda, sol alt adalesinde yırtık tespit edilen orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın sakatlığı bulunuyor.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Gaziantep FK Sivasspor Sivas Spor Haberler

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