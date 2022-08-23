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Sivas haberleri... Sivasspor-Malmö maçında tüm taraftarlara Türk bayrağı dağıtılacak

Spor Haberleri

Sivas haberleri... Sivasspor-Malmö maçında tüm taraftarlara Türk bayrağı dağıtılacak

Edinilen Sivas haberine göre Sivas Valiliği, Perşembe günü oynanacak Sivasspor-Malmö maçında tüm taraftarlara Türk Bayrağı dağıtacağını duyurdu.

Sivas Valiliği, Perşembe günü oynanacak Sivasspor- Malmö maçında tüm taraftarlara Türk Bayrağı dağıtacağını duyurdu.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında Sivasspor, 25 Ağustos Perşembe günü İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak. Sivas Belediyesi tarafından tüm biletlerin alınıp, taraftara ücretsiz olarak dağıtılacağının duyurulmasının ardından bir destek de Sivas Valiliği'nden geldi.

Sivas Valiliği sosyal medya hesaplarından, maça girişte tüm taraftarlara Türk Bayrağı dağıtılacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Haydi Yiğidolar maça. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçında Malmö FF ile karşılaşacak Demir Grup Sivassporumuzu stadyum girişlerinde dağıtacağımız Ay-Yıldızlı Türk Bayrakları ve coşkulu tezahüratlarla destekliyoruz" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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