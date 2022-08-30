Sivas spor haberleri: Sivasspor'un 3 puan hasreti 4 maça çıktı Spor Haberleri Sivas haberler: Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 yenilen DG Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 yenilen DG Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Süper Lig'de en son geçen sezonun son haftasında Kayserispor'u sahasında 2-1 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından yeni sezonda çıktığı ilk 4 lig maçında da galip gelemedi. Söz konusu müsabakanın ardından sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Yiğidolar, 2. haftada deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 kaybetti. 3. haftada Alanyaspor ile berabere kalan kırmızı-beyazlılar, dün de İstanbul'da, Beşiktaş'a 3-1 yenilerek galibiyet hasretini sonlandıramadı. Sivasspor, ligin 5. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. 3 Eylül Cumartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 19.15'te başlayacak. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Sivasspor Beşiktaş Sivas Spor Haberler

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