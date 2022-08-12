Sivas haberleri: Sivasspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 3. randevuda Sivas spor haberi... DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor ile ligde 3. kez rakip olacak. DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor ile ligde 3. kez rakip olacak. Adana Demirspor ile Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 3. defa karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki rekabette geride kalan 2 mücadelede 1 kez Sivasspor galibiyetle ayrıldı, 1 maç ise beraberlikle sona erdi. İki takım en son Süper Lig'e geçen sezonunun ikinci devresinde Adana'da karşılaşmış, mücadele Sivas temsilcisinin 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / Spor Adana Demirspor Sivasspor Adana Spor Haberler

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