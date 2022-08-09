Sivas haberleri: Sivasspor'da Dia Saba an meselesi Sivas haber: DG Sivasspor, Al-Nasr forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Dia Saba transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın. DG Sivasspor, Al-Nasr forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Dia Saba transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Sivasspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sivas temsilcisinin en son Al-Nasr forması giyen Dia Saba transferini bitirmesi an meselesi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Saba transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi. İsrailli futbolcu kariyerinde toplam 321 maça çıktı ve 111 gol attı. Saba, söz konusu maçlarda 22 bin 437 dakika sahada kaldı. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / Spor Sivasspor Sivas Spor Haberler

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