Sivas haberleri... Sivasspor-Alanyaspor maç biletleri satışta
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Sivas haberlerine göre Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 3. hafta maçının biletleri satışa çıktı.
Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 3. hafta maçının biletleri satışa çıktı.
Sivasspor'un üçüncü hafta maçında sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının biletleri satışa sunuldu.
22 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:
VIP Üst (1. Kategori): 100 TL
Maraton Alt (2. Kategori): 50 TL
Maraton Üst (2. Kategori): 50 TL
Güney Alt (3. Kategori): 30 TL
Güney Üst (3. Kategori): 30 TL
Misafir Tribün: 39 TL - SİVAS
İhlas Haber Ajansı / Spor