Sivas haberleri... Sivasspor-Alanyaspor maç biletleri satışta Spor Haberleri Sivas haberlerine göre Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 3. hafta maçının biletleri satışa çıktı. Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 3. hafta maçının biletleri satışa çıktı. Sivasspor'un üçüncü hafta maçında sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının biletleri satışa sunuldu. 22 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle: VIP Üst (1. Kategori): 100 TL Maraton Alt (2. Kategori): 50 TL Maraton Üst (2. Kategori): 50 TL Güney Alt (3. Kategori): 30 TL Güney Üst (3. Kategori): 30 TL Misafir Tribün: 39 TL - SİVAS İhlas Haber Ajansı / Spor Aytemiz Alanyaspor Sivasspor Sivas Spor Haberler

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