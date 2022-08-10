Sivas spor haberleri: Sivasspor, Adana Demirspor maçına galibiyet için hazırlanıyor Sivas haberleri... Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Adana Demirspor ile Sivasspor 13 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / Spor Adana Demirspor Sivasspor Adana Spor Haberler

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