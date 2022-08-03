Sivas haberleri | Sivas Belediyespor yeni sezona Afyon'da hazırlanıyor - Haberler

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Sivas haberleri | Sivas Belediyespor yeni sezona Afyon'da hazırlanıyor

Sivas haberleri | Sivas Belediyespor yeni sezona Afyon'da hazırlanıyor

Sivas haberine göre TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'un, Afyon'daki ikinci etap kampı devam ediyor.

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TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'un, Afyon'daki ikinci etap kampı devam ediyor.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivas Belediyespor, Teknik Direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları nezaretinde Afyon'da idmanlarına devam ediyor. Kamp yapılan otelin sahasında gerçekleşen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Yeşil-beyazlılar, idmana koşu ile başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma, topa sahip olma ve hücum varyasyonları yapan Sivas temsilcisi, idmanı çift kale maçla tamamladı.

Sivas Belediyespor'un antrenmanını İkinci Başkan Taner Karabal ile Asbaşkan Fatih Arkan da takip etti. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

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