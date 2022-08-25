Sivas haberleri: Malmö, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı Spor Haberleri Sivas haber: UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak İsveç temsilcisi Malmö, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak İsveç temsilcisi Malmö, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Malmö, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşı için bugün özel uçakla Sivas'a geldi. İsveç ekibi Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Andreas Georgson yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 buçuk saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Malmö ekibi, antrenmanın basın kapalı kısmında ise Sivasspor müsabakasının taktiğini çalıştı. İsveç ekibi idmanın ardından kalacağı otele geçerek kampa girdi ve maç saatini bekleyeme başladı. Sivasspor ile Malmö UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın TSİ 20.00'da Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Sırp hakem Srdjan Jovanovic düdük çalacak. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Sivasspor İsveç Malmö Sivas Spor Haberler

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