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Sivas haberleri: Fatih Oruç, Sivas Belediyespor'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivas haberleri: Fatih Oruç, Sivas Belediyespor'da

Sivas haberlerine göre Sivas Belediyespor, Kocaeli Kulvarspor'dan 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Fatih Oruç'u renklerine bağladı.

Sivas Belediyespor, Kocaeli Kulvarspor'dan 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Fatih Oruç'u renklerine bağladı. Genç oyuncu için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda yeşil-beyazlı ekip, geçen sezon Kocaeli Kulvarspor'da forma giyen 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Fatih Oruç ile sözleşme imzaladı.

Genç oyuncu için Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. İmza törenine Sivas Belediyespor Kulübü 2. Başkanı Taner Karabal ile futbolcu Fatih Oruç katıldı. Oruç, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

1998 doğumlu olan sporcu daha önce Denizlispor FK, Serinhisarspor, Manavgat Belediyespor ve son olarak Kocaeli Kulvarspor FK gibi takımlarda forma giydi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kocaeli Sivas Fatih Spor Haberler

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