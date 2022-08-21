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Sivas haberleri... Corendon Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivas haberleri... Corendon Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Gelen Sivas haberlerine göre Corendon Alanyaspor, deplasmanda oynayacağı DG Sivasspor maçının hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Corendon Alanyaspor, deplasmanda oynayacağı DG Sivasspor maçının hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor ile mücadele edecek. Mücadele öncesi hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlı ekip, Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve taktik çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı turnuvayla tamamladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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