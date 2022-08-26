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Sivas haberleri... Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Sivas haberleri... Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Edinilen Sivas haberine göre Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmana siyah-beyazlı takımın yeni transferi Dele Alli de katıldı.

Aktivasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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