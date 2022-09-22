Sivas haberleri... Afyonspor Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor Spor Haberleri Sivas haberleri: TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu oynayacağı Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu oynayacağı Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Mor beyazlı ekip ligin 6. haftasında Sivas Belediyespor'a konuk olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarına devam eden jetler Kocatepe Spor Kompleksinde Teknik Direktör Koray Palaz yönetiminde idmana çıktı. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenman ardından yapılan düz koşu ve çift kale maçla devam etti. Afyonspor 7 puanla ligde 7'nci sırada bulunuyor. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Sivas Spor Haberler

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