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Sivas haberleri... Afyonspor Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Haberleri

Sivas haberleri... Afyonspor Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Sivas haberleri: TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu oynayacağı Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu oynayacağı Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Mor beyazlı ekip ligin 6. haftasında Sivas Belediyespor'a konuk olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarına devam eden jetler Kocatepe Spor Kompleksinde Teknik Direktör Koray Palaz yönetiminde idmana çıktı. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenman ardından yapılan düz koşu ve çift kale maçla devam etti. Afyonspor 7 puanla ligde 7'nci sırada bulunuyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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