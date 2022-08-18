Sivas haberi: UEFA Avrupa Ligi: Malmö FF: 2 Sivasspor: 1 (İlk yarı) Gelen Sivas haberlerine göre UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu müsabakasında Sivasspor, deplasmanda İsveç takımlarından Malmö FF ile karşılaşıyor. UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu müsabakasında Sivasspor, deplasmanda İsveç takımlarından Malmö FF ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 4. dakikada ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Birmancevic, topu ceza sahasının içerisine sürüp şutunu çekti, tp yan ağlarda kaldı. 18. dakikada Birmancevic'in ceza sahası içerisine ortasında Zeidan topu ağlarla buluşturdu. 1-0 23. dakikada Thelin'in pasında toplu buluşan Zeidan ikinci kez kaleyi hedef alsa da top üsten az farkla dışarı çıktı. 30. dakikada Uğur'un ceza sahasına ortasında kale önünde James kafayla topu filelere gönderdi. 1-1 38. dakikada Chnistiansen'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top ağlara gitti. 2-1 Stat: Malvö (SWE) Hakemler: William Collum xxx, David McGeachie xxx, Francis Connov xxx Malmö FF: Dalhin xxx Nielsen xx, Hadzikadunic xx, Moisander xxx, Beijmo xx, Ceesay xxx, Zeidan xxx, Rakip xx, Chnistiansen xxx, Thelin xxx, Birmancevic xx Yedekler: Diawara, Knudsen, Chaluc, Pena, Berget, Lomotey, Toivonen, Turay, Sejdiu, Larsson, Andersson Teknik Direktör: Andreas Georgson Sivasspor: Muammer xx, Goutas xx, Caner xx, Robin Yalçın xxx, Uğur xxx, Ulvestad xx, Kerem xx, Hakan xx, Erdoğan xx, James xxx, Gradel xxx Yedekler: Emre, Ali, Appindangoye, Keita, Ziya, Cofie, N'jie, Charisis, Yatabare, Angielski Teknik Direktör: Rıza Çalımbay Goller: Zeidan (dk. 19), Chnistiansen (dk. 38) (Malmö FF), James (dk. 30) (Sivasspor) Sarı Kartlar: Rakip (Malmö FF), Robin Yalçın (Sivasspor) - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Sivasspor Malmö Spor Haberler

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