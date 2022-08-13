Sivas haberi... Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 3 DG Sivasspor: 0 (Maç sonucu) Sivas haber... Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor, DG Sivasspor'u ağırladı. Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor, DG Sivasspor'u ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 51. dakikada rakibin atağını kontratağa çeviren Adana Demirspor'da Belhanda sağdan uzun pas ile Akintola'yı gördü. Bu oyuncu ceza alanı yan çizgisinden ikinci direğe ortaladı, Onyekuru kalecinin uzanamayacağı köşeye kafa ile topu göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0 63. dakikada Ulvastad'ın pasında ceza alanında bulunan James aşırtmak istedi, top direğin yanından az farkla auta çıktı. 70. dakikada Onyekuru defans arkasına sarkan Balotelli'yi gördü. Bu oyuncu ceza alanına girip yerden gönderdi. Arka direkte bulunan Akintola dokunarak topu filelere gönderdi. 3-0 Stat: Yeni Adana Hakemler: Mert Güzenge xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Erdem Bayık xx Adana Demirspor: Ertaç xx, Samet xx, Rakitskiy xx, Rodrigues xx, Svensson xx, Ndiaye xx (Stambouli dk. 79 x), Gökhan xx (Semih dk. 85 ?), Akintola xx (Yusuf dk. 79 x), Onyekuru xx, Belhanda xx (Bjarnason dk. 79), Assambalonga xx (Balotelli dk. 64 x) Yedekler: Vedat, Abdurrahim, Mustafa, Manev, Berk Teknik Direktör: Vincenzo Montella DG Sivasspor: Muammer xx, Caner xx, Appindangoye xx, Ziya xx, Murat xx, Ulvestad xx, Robin xx (Cofie dk. 43 x), Gradel xx (Uğur dk. 86 ?), Kerem xx (Angileski dk. 71 x), Erdoğan xx (N'jie dk. 71 x), Yatabare xx (James dk. 46 x) Yedekler: Ali Şaşal, Goutas, Keita, Özkan, Mehmet Teknik Direktör: Rıza Çalımbay Goller: Belhanda (dk. 41), Onyekuru (dk. 51), Akintola (dk.70) (Adana Demirspor) Sarı kartlar: Rakitskiy, Belhanda (Adana Demirspor), Rıza Çalımbay (DG Sivasspor) - ADANA İhlas Haber Ajansı / Spor Adana Demirspor Sivasspor Adana Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Sivas haberi... Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 3 DG Sivasspor: 0 (Maç sonucu) - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.