Sivas spor haberleri... Slavia Prag, Sivas'a geldi Spor Haberleri Sivas haberi... UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk maçında 8 Eylül Perşembe günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Çekya temsilcisi Slavia Prag, kente geldi. UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk maçında 8 Eylül Perşembe günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Çekya temsilcisi Slavia Prag, kente geldi. Nuri Demirağ Havalimanı'na özel uçakla gelen kafile, otobüsle konaklayacağı otele geçti. Slavia Prag, yarın akşam saatlerinde Sivas 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştireceği antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak. Demir Grup Sivasspor ile Slavia Prag, 8 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı, Hırvatistan'dan Fran Jovic yönetecek. Spor Kaynak: AA / Serhat Zafer UEFA Avrupa Konferans Ligi Slavia Prag Sivasspor Eylül Spor Haberler

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