Sivas haberi! Sivassporlu taraftarlar, Turkcell Süper Kupa maçını kent meydanında izliyor
Edinilen Sivas haberine göre Sivas'ta futbolseverler, Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasında İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa maçını kent meydanında kurulan dev ekranda takip ediyor.
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Sivas'ta futbolseverler, Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasında İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa maçını kent meydanında kurulan dev ekranda takip ediyor.
Sivas Belediyesi, kupa finaline gidemeyen vatandaşlar için Cumhuriyet Meydanı'na dev ekran yerleştirdi. Sivasspor'a gönül veren taraftarlar, maçın başlamasına yakın meydanı doldurdu.
Takımlarına sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, maçın başlama düdüğüyle meşaleler yakarak tezahüratlarını artırdı.
AA / Halife Yalçınkaya - Spor