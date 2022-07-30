Sivas haberi! Sivassporlu taraftarlar, Turkcell Süper Kupa maçını kent meydanında izliyor Edinilen Sivas haberine göre Sivas'ta futbolseverler, Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasında İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa maçını kent meydanında kurulan dev ekranda takip ediyor. Sivas'ta futbolseverler, Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasında İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa maçını kent meydanında kurulan dev ekranda takip ediyor. Sivas Belediyesi, kupa finaline gidemeyen vatandaşlar için Cumhuriyet Meydanı'na dev ekran yerleştirdi. Sivasspor'a gönül veren taraftarlar, maçın başlamasına yakın meydanı doldurdu. Takımlarına sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, maçın başlama düdüğüyle meşaleler yakarak tezahüratlarını artırdı. Spor AA / Halife Yalçınkaya TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş Süper Kupa Sivasspor Sivas Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Sivas haberi! Sivassporlu taraftarlar, Turkcell Süper Kupa maçını kent meydanında izliyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.