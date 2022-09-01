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Sivas haberleri | Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının biletleri satışa çıktı

Spor Haberleri

Sivas haberleri | Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının biletleri satışa çıktı

Sivas haber: DG Sivasspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 5. hafta maçının biletleri satışa çıktı.

DG Sivasspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 5. hafta maçının biletleri satışa çıktı.

Sivasspor ile Fatih Karagümrük arasında 3 Eylül Cumartesi günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet satışları başladı.

Bilet fiyatları şöyle:

VIP Üst (1. Kategori): 100 TL

Maraton Alt (2. Kategori): 50 TL

Maraton Üst (2. Kategori): 50 TL

Güney Alt (3. Kategori): 30 TL

Güney Üst (3. Kategori): 30 TL

Misafir Tribün: 39 TL - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Sivasspor Sivas Spor Haberler

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