Sivas haberleri | Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının biletleri satışa çıktı Spor Haberleri Sivas haber: DG Sivasspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 5. hafta maçının biletleri satışa çıktı. DG Sivasspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 5. hafta maçının biletleri satışa çıktı. Sivasspor ile Fatih Karagümrük arasında 3 Eylül Cumartesi günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet satışları başladı. Bilet fiyatları şöyle: VIP Üst (1. Kategori): 100 TL Maraton Alt (2. Kategori): 50 TL Maraton Üst (2. Kategori): 50 TL Güney Alt (3. Kategori): 30 TL Güney Üst (3. Kategori): 30 TL Misafir Tribün: 39 TL - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Fatih Karagümrük Sivasspor Sivas Spor Haberler

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