Sivas haberleri | Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının biletleri satışa çıktı
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Sivas haber: DG Sivasspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 5. hafta maçının biletleri satışa çıktı.
DG Sivasspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 5. hafta maçının biletleri satışa çıktı.
Sivasspor ile Fatih Karagümrük arasında 3 Eylül Cumartesi günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet satışları başladı.
Bilet fiyatları şöyle:
VIP Üst (1. Kategori): 100 TL
Maraton Alt (2. Kategori): 50 TL
Maraton Üst (2. Kategori): 50 TL
Güney Alt (3. Kategori): 30 TL
Güney Üst (3. Kategori): 30 TL
Misafir Tribün: 39 TL - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor