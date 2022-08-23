Sivas haberi... Sivasspor'un yeni transferi Dia Saba ilk idmanına çıktı Spor Haberleri Sivas haberler: DG Sivasspor'un yeni transferi Dia Saba, takımla beraber ilk idmanına çıktı. DG Sivasspor'un yeni transferi Dia Saba, takımla beraber ilk idmanına çıktı. Sivasspor 'un yeni oyuncusu Dia Saba, takımla beraber bugün ilk antrenmanına çıktı. Çalışmada bir hayli heyecanlı olan 29 yaşındaki futbolcu, antrenman öncesi yeni takım arkadaşlarıyla tek tek tanıştı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay da oyuncuyla idmana çıkmadan önce kısa bir görüşme yaptı. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Sivasspor Spor Haberler

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