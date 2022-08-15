Sivas haberi! Sivasspor'un yeni transferi Charilaos Charisis, sağlık kontrolünden geçti Sivas haber... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Charilaos Charisis, sağlık kontrolüne alındı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Charilaos Charisis, sağlık kontrolüne alındı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yunan oyuncu Charisis'in ilk olarak Medicana Sivas Hastanesinde kan tahlilleri yapıldı. Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde de muayene edilen Charisis'in sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı. Spor AA / Göksel Cüneyt İğde Sivasspor Sivas Spor Haberler

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