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Sivas haberi! Sivasspor'un yeni transferi Charilaos Charisis, sağlık kontrolünden geçti

Sivas haberi! Sivasspor'un yeni transferi Charilaos Charisis, sağlık kontrolünden geçti

Sivas haber... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Charilaos Charisis, sağlık kontrolüne alındı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Charilaos Charisis, sağlık kontrolüne alındı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yunan oyuncu Charisis'in ilk olarak Medicana Sivas Hastanesinde kan tahlilleri yapıldı.

Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde de muayene edilen Charisis'in sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor

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