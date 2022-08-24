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Sivas haberi... Sivasspor taraftarından Malmö maçı için koreografi hazırlığı

Spor Haberleri

Sivas haberi... Sivasspor taraftarından Malmö maçı için koreografi hazırlığı

Sivas haberler... Sivasspor-Malmö maçına ev sahipliği yapacak olan Sivas 4 Eylül Stadyumu, tam anlamıyla bir şölene hazırlanıyor.

Sivasspor- Malmö maçına ev sahipliği yapacak olan Sivas 4 Eylül Stadyumu, tam anlamıyla bir şölene hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, Malmö maçında koreografi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivasspor'un "Elli Sekiz" adlı taraftar grubu, bir süredir hummalı bir çalışma yürütüyor. Geçmişte Türkiye çapında ses getiren koreografilere imza atan kırmızı-beyazlılar, Malmö maçında da görkemli bir şov yapmayı hedefliyor. Koreografi için taraftarlar gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Hazırlanan koreografi başlama düdüğünden önce sergilenmeye başlayacak. Elli Sekiz taraftar grubundan yapılan açıklamada ise, "Elli Sekiz Taraftar Grubu olarak, Sivasspor ile Malmö arasında oynayacağımız maçta koreografi yapacağımızı tüm taraftarlarımıza duyuruyoruz" denildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sivasspor Sivas Malmö Spor Haberler

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