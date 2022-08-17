Sivas haberi | Sivasspor kafilesi Malmö'de Spor Haberleri Sivas spor haberine göre UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, Malmö'ye ulaştı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, Malmö'ye ulaştı. Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçı için Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan özel uçakla 3,5 saatlik uçuşun ardından Malmö Havalimanı'na iniş yaptı. Kırmızı-beyazlı ekipte Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bugün saat 18.00'da Eleda Stadyumu'nda futbolcu Uğur Çiftçi ile birlikte basın toplantısı düzenleyecek. Yiğidolar, daha sonra saat 17.30'da yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / Spor Sivasspor Malmö Sivas Spor Haberler

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