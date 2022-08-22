Sivas haberleri: Sivasspor'da Max Gradel 2. golünü attı

DG Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Max Gradel, Alanyaspor maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye yükseltti.

Süper Lig'de Alanyaspor ile sahasında karşılaşan Sivasspor'da Max Gradel, müsabakanın 45. dakikasında penaltıdan topu ağlarla buluşturdu. Deneyimli oyuncu böylece bu sezonki 2. golünü kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan Gradel, golden sonra sevinç yaşadı. 34 yaşındaki oyuncu, bu sezon UEFA Avrupa Ligi, Süper Kupa ve Süper Lig olmak üzere 5 maçta görev aldı. 2 kez sarı kart gören Gradel, 437 dakikada oyunda kaldı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)