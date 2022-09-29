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Sivas haberi... Sivas'ta Off Road heyecanı yaşanacak

Spor Haberleri

Sivas haberi... Sivas'ta Off Road heyecanı yaşanacak

Sivas spor haberi | Sivas Belediyesi ve Sivas Off Road Kulübü işbirliğinde düzenlenecek "Sivas Belediyesi Off Road Oyunları-3" 2 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sivas Belediyesi ve Sivas Off Road Kulübü işbirliğinde düzenlenecek "Sivas Belediyesi Off Road Oyunları-3" 2 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Paşabahçe mevkiinde, özel dizayn edilmiş araçlar zor parkurlarda yarış sevenlere heyecanlı anlar yaşatacak. Adrenalin ve doğa tutkunlarının buluşması için büyük bir olanak sağlayacak olan Off Road oyunlarında dereceye girenlere çeşitli hediyeler ve ödül verilecek.

Türkiye'den çok sayıda Off Road tutkununun katılacağı oyunlar, 2 Ekim Pazar günü saat 10.30'da başlayacak.

Geçtiğimiz senelere göre daha zorlu bir parkur inşa eden Sivas Off Road Kulübü, çalışmalarını hızla sürdürüyor. Off Road'cılar pist alanında çamur, rampa, çukur ve virajlı yolda dereceye girebilmek için kıyasıya bir mücadeleye girecek. Yarışlara yoğun katılım bekleniyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sivas Spor Haberler

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