Sivas haberi! Malmö - Sivasspor maçını William Collum yönetecek Sivas haberlerine göre UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Malmö ile DG Sivasspor arasında 18 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı İskoçyalı hakem William Collum yönetecek. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Malmö ile DG Sivasspor arasında 18 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı İskoçyalı hakem William Collum yönetecek. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sivasspor, 18 Ağustos Perşembe günü İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak. Malmö New Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak mücadelede İskoçyalı hakem William Collum düdük çalacak. Collum'un yardımcılıklarını David McGeachie ve Francis Connor yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise David Dickinson olacak. (Oğuzhan Sarzep - İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Sivasspor Malmö Spor Güncel Haberler

Haberler ›› Spor ›› Sivas haberi! Malmö - Sivasspor maçını William Collum yönetecek - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.