Sivas haberi | Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas haberi | Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivas haberi | Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivas yerel spor haberine göre Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

 - Güncelleme:

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 35 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde çift kale maç gerçekleştirildi.

Yarını izinli geçirecek kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına 2 Ağustos Salı günü devam edecek.

Gaziantep FK, Süper Lig'in ilk haftasında 6 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

AA / Adsız Günebakan - Spor

Gaziantep FK Erol Bulut Sivasspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title