Sivas haberi | Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Sivas yerel spor haberine göre Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 35 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde çift kale maç gerçekleştirildi. Yarını izinli geçirecek kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına 2 Ağustos Salı günü devam edecek. Gaziantep FK, Süper Lig'in ilk haftasında 6 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Spor AA / Adsız Günebakan Gaziantep FK Erol Bulut Sivasspor Spor Haberler

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