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Sivas haberi | Demir Grup Sivasspor-Malmö

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Sivas haberi | Demir Grup Sivasspor-Malmö

Sivas haberleri... UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Demir Grup Sivasspor ile İsveç temsilcisi Malmö arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Sivas 4 EylülHakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic (Sırbistan)Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Demir Grup Sivasspor ile İsveç temsilcisi Malmö arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic (Sırbistan)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Keita, Charisis, Yatabare, Gradel, Leke James

Malmö: Diawara, Beijmo, Lasse Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Berget, Zeidan, Erdal Rakip, Christiansen, Birmancevic, Kiese Thelin

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor

Sivasspor Sırbistan Malmö Sivas Spor Haberler

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