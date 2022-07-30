Sivas haberi... Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Türkiye Birinciliği, Sivas'ta başladı Sivas spor haberi... Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Türkiye Birinciliği Müsabakaları, 300 sporcunun katılımıyla Sivas'ta düzenleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Türkiye Birinciliği Müsabakaları, 300 sporcunun katılımıyla Sivas'ta düzenleniyor. Taha Akgül Spor Salonu'ndaki turnuva dolayısıyla açılış seremonisi gerçekleştirildi. Organizasyonda 16 ilden 300 sporcu, çeşitli kategorilerde birincilik için mücadele ediyor. Turnuvanın açılışını gerçekleştiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, sporculara başarılar diledi. Organizasyon, yarın sona erecek. Spor AA / Halife Yalçınkaya Türkiye gençlik Sivas Spor Haberler

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