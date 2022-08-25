Sivas haber: UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Malmö: 2 (Maç sonucu) Spor Haberleri Gelen Sivas haberlerine göre UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında DG Sivasspor, sahasında İsveç ekibi Malmö ile karşılaştı. UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında DG Sivasspor, sahasında İsveç ekibi Malmö ile karşılaştı. Müsabaka konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 48. dakikada Gradel'in uzun şutunda kaleci Diawara topu uzaklaştırmayı başardı. 57. dakikada Erdoğan'ın ortasında James'in kafa vuruşunda kaleci Diawara topu kontrol etmeyi başardı. 59. dakikada Uğur'un pasında James'in dokunduğu topu Yatabare ağlarla buluşturmak istedi ancak Beijmo topu uzaklaştırarak kalesindeki büyük bir tehlikeyi önledi. 69. dakikada Gradel'in ceza sahası içerisindeki pasında topla buluşan Yatabare kafa vuruşu az farkla auta çıktı. 76. dakikada Malmö etkili geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Birmancevic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1 90. dakikada Larsson'un pasında topla buluşan Thelin'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2 Stat: Sivas 4 Eylül Hakemler: Srdjan Jovanovic xx, Uros Stojkovic xx, Milan Mihajlovic xx Sivasspor: Ali x, Erdoğan xx, Goutas xx, Appindangoye xx, Uğur xx, Ulvestad xx, Keita xx, Charisis xx (Hakan dk. 69 xx), Yatabare xx (Njie dk. 74 xx), James xx (Angielski dk. 80 ?), Gradel xx Yedekler: Emre, Muammer, Cofie, Robin, Ziya, Muhammed, Caner, Mehmet, Kubilay Teknik Direktör: Rıza Çalımbay Malmö: Diawara xxx, Beijmo xx, Nielsen xx, Hadzikadunic xxx, Moisander xxx, Berget xx, Zeidan xxx (Larsson dk. 82 ?), Rakip xxx, Christiansen xxx, Birmancevic xx (Ceesay dk. 89 ?), Kiese Thelin xxx Yedekler: Andersson, Knudsen, Pena, Toivonen, Olsson, Chalus, Turay, Lomotey Teknik Direktör: Andreas Georgson Goller: Birmancevic (dk. 76), Thelin (dk. 90) (Malmö) Sarı Kartlar: Keita, Erdoğan, James, Gradel (Sivasspor), Rakip, Birmancevic, Beijmo (Malmö FF), - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Sivasspor Sivas Malmö Spor Haberler

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