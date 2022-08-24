Sivas haber: Sivasspor, Malmö'yü ağırlayacak Spor Haberleri Sivas haberleri... UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın İsveç temsilcisi Malmö ile sahasında karşılaşacak olan Sivasspor, Avrupa kupalarında 22. maçında sahne alacak. UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın İsveç temsilcisi Malmö ile sahasında karşılaşacak olan Sivasspor, Avrupa kupalarında 22. maçında sahne alacak. UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Sivasspor, yarın İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 20.00'de başlayacak müsabakayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini 3 farkla yenip bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor. Avrupa'daki 22. müsabaka Sivasspor, sahasında oynayacağı Malmö mücadelesiyle birlikte Avrupa sahnesinde 22. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 21 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 22 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 41 gole engel olamadı. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Sivasspor Sivas Malmö Spor Haberler

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