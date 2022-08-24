Sivas spor haberleri: Demir Grup Sivasspor, Malmö maçının hazırlıklarını tamamladı Spor Haberleri Sivas haberi: UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsveç'in Malmö ekibini konuk edecek Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsveç'in Malmö ekibini konuk edecek Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı, pas ve pres çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi. Demir Grup Sivasspor ile Malmö arasında oynanacak karşılaşma, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Spor Kaynak: AA / Serhat Zafer Sivasspor Sivas Malmö Spor Güncel Haberler

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